Corriere dello Sport: "Sartori si è fatto garante dell'acquisto di Piccoli. Paratici userà questi soldi per Pellegrino"

Pellegrino è il prossimo acquisto della Fiorentina, ma si deve attendere che il Bologna formalizzi l'acquisto di Piccoli, con una formula che preveda il titolo definitivo.

Comunque sia, il vice Kean comincerà sempre con la lettera P. È Piccoli, sarà Pellegrino quasi certamente: e se dovesse andare “male” con il centravanti del Parma, allora Pinamonti. Non cambia l’iniziale, ma è cambiato e molto il modo di fare mercato della Fiorentina che ha già preso otto calciatori, altri tre-quattro li prenderà per completare l’annunciata rivoluzione (le cessioni sono il doppio degli acquisti) e, soprattutto, se punta un obiettivo non lo molla finché non l’ha raggiunto. Tipo Thorstvedt, che sarà uno di quei tre-quattro in arrivo per completare la trascinante estate viola e adesso c’è molto di Via Emilia in quel che resta, da Bologna a Parma passando per Modena (la provincia di Sassuolo) e Reggio Emilia (dove i neroverdi disputano le loro partite di casa).

PELLEGRI…SÌ. Bologna in primis, perché un pezzo fondamentale del mosaico in via di composizione è legato al capoluogo: i rossoblù prenderanno Piccoli (Sartori garante) con una formula che abbia il titolo definitivo quale punto d’arrivo e la Fiorentina investirà subito quei soldi per assicurarsi Pellegrino dal Parma, a sua volta vecchia-nuova idea di Paratici che aveva pensato all’argentino come possibile dopo-Kean quando il centravanti violazzurro non era stato ancora tolto dal mercato stesso, inevasa la clausola da sessanta milioni e ritiratosi il Como dalla trattativa. Fosse stata soddisfatta o l’una o l’altra condizione, il direttore sportivo ex Juventus sarebbe andato dritto su Pellegrino e, ceduto Piccoli, gli avrebbe affiancato Pinamonti. E non è un caso che l’attaccante del Sassuolo sia ancora l’alternativa principale, se come detto arrivare all’attaccante dei ducali diventasse impossibile per la Fiorentina per una questione economica e non più concorrenziale, ora che la Juventus per l’altro rinforzo là davanti si è indirizzata su Zirkzee.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport