Corriere dello Sport rivela: "Poku ha detto no alla Fiorentina. Ha fatto retromarcia e scelto il Besiktas"

La Fiorentina aveva l'accordo con il giocatore, mancava solo la quadra con il Leverkusen

Sfuma Ernest Poku. La Fiorentina aveva in pugno l’esterno classe 2004 con cui era stata raggiunta l’intesa di massima per un contratto quinquennale. Mancava solo la quadra con il Bayer Leverkusen, che comunque era vicina e avrebbe previsto il prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni. Sabato si era esposto anche il ds dei tedeschi, Simon Rolfes, confermando l’esistenza della trattativa: «È in corso, è vero». Alla fine la retromarcia del calciatore, che ha scelto di vestire la maglia del Besiktas di Vincenzo Italiano. Lo riporta il Corriere dello Sport.