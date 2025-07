Corriere dello Sport rivela: “La Fiorentina potrebbe offrire a Kean ingaggio sopra ai 4 milioni”

Trentacinque milioni. Il monte ingaggi della Fiorentina alla fine della scorsa estate. Un numero che, a oggi, è già aumentato. Perché è arrivato il rinnovo con adeguamento per De Gea (da 1,2 milioni ai 3 milioni attuali) e perché sono arrivati ritocchi a salire sia per Ranieri che per Comuzzo. Dopo un paio d’anni in cui questa cifra si era stabilizzata, per la prossima stagione ci potrebbe essere un altro aumento sul monte ingaggi.

Perché c’è Kean ad esempio: 2,2 milioni l’anno, un futuro ancora da delineare ma, se sarà permanenza, l’accordo economico dovrà essere modificato. La Fiorentina non potrà arrivare mai ai 15 milioni all’anno messi sul piatto dall’Al-Qadsiah, ma magari potrà esserci il superamento del muro dei 4 milioni: l’unico a prendere quella cifra nell’epoca Commisso è stato Ribery. Lo scrive il Corriere dello Sport.