Corriere dello Sport: “Rinnovo Kean, manca l’accordo sulle cifre con la Fiorentina. Segnali incoraggianti”

Il tema è ovviamente l’atteso rinnovo di contratto di Moise Kean. Incontro che ha avuto esito positivo, questo non significa che il numero 20 rinnoverà a breve. Ma che le parti si sono finalmente viste dal vivo ed hanno dialogato. Gli agenti di Kean non avevano ancora sentito parlare di cifre ufficiale. La bozza dell’accordo dovrebbe basarsi su 4 milioni di ingaggio annui.

Nemmeno la clausola da 52 milioni ha scalfito i rapporti saldi tra le due parti. La situazione sarebbe incoraggiante. Certo, l’accordo sulle cifre non è stato ancora trovato, ed è l’elemento chiave della trattativa. Ma affari simili non si concludono dopo un singolo incontro, saranno giorni importanti per le parti in causa. Giorni in cui si cercherà di mettere nero su bianco la tanto attesa firma. Lo scrive il Corriere dello Sport.