Corriere dello Sport: "Richardson rientra, potrebbe andare al Nizza. Per Moreno invece interesse dello Strasburgo"

Molti i giocatori al rientro dal prestito in casa Fiorentina. Moreno e Richardson hanno firmato contratti lunghi, dunque verranno nuovamente girati.

FIRENZE - Tra i giocatori ceduti in prestito dalla Fiorentina e che rientreranno alla fine del mese c’è Amir Richardson. Il centrocampista marocchino ha lasciato la maglia viola a gennaio per trasferirsi al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. I danesi hanno scelto di non confermarlo, motivo per cui il classe 2002 è in cerca di una nuova soluzione. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà fra tre anni, quindi non è da escludere un nuovo prestito. Una delle squadre interessate è il Nizza, che lo aveva già cercato nel mercato invernale salvo non affondare il colpo. Le parti sono in trattativa, nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi.



CAPITOLO MORENO. Altro esubero da piazzare è Matias Moreno, difensore di rientro dall’avventura al Levante che lo aveva prelevato l'estate scorsa e che avrebbe potuto riscattarlo per 15 milioni. Niente da fare. Gli spagnoli dopo una stagione di prestito hanno deciso di rispedirlo al mittente. Ora l’argentino, che ha un contratto con la Fiorentina valido fino al 2029, potrebbe finire in Ligue 1. Le sirene francesi si sono attivate anche per lui: nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti lo Strasburgo, in cerca di un rinforzo per la propria retroguardia. Il profilo di Moreno farebbe caso ai biancoblù. Vedremo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport.