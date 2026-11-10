Il caso Corriere dello Sport: "Qualche errore di troppo per De Gea. Già a giugno Paratici si era guardato intorno"

La Fiorentina guarda al futuro tra i pali: Martinelli, attualmente in prestito, resta una possibile soluzione per il domani. Sul mercato, invece, continua a circolare il nome di Santiago Beltrán

«David è il mio capitano, non sarà mai un problema». Domenica sera, dopo Fiorentina-Juventus Paolo Vanoli ha ribadito il concetto, senza aggiungere altro, a una domanda sul tema. Tema che rimane e riguarda il calciatore più ingombrante dello spogliatoio: in termini di curriculum, sì, perché le oltre 400 presenze con il Manchester United e le 45 apparizioni con la Spagna pesano, ma a pesare è soprattutto lo stipendio di un calciatore che venerdì scorso ha compiuto 36 anni.

USCITA. Parliamo ancora di David De Gea: domenica, al 66’ un'uscita accennata e poi ritirata, un urlo di troppo a Pellegrino, che ha annullato il suo colpo di testa lasciando sfilare il cross dalla bandierina, poi la spallata di Bremer e il 2-2 definitivo. Nei fotogrammi dell'azione in questione il portiere appare in confusione, come una vecchia leggenda della boxe rintanata all'angolo alla quarta ripresa. Le uscite sono sempre state il suo tallone d'Achille, già dagli scintillanti fasti dello United, adesso che la carta d'identità è ingiallita lo spagnolo ha perso ulteriore confidenza con le gite fuori porta e preferisce rimanere sulla linea, dove è ancora tra i migliori per esplosività.



GLI ERRORI. Lo aveva fatto anche otto giorni fa, a Reggio Emilia, su un lancio in profondità di Sebastiano Esposito che Laurienté si era preso in progressione senza indugi, con il numero 43 coi guantoni che lo aspettava in area in occasione dell'1-0 Sassuolo. Una sbavatura forse meno visibile, che aggiunta a quella più fragorosa contro la Juventus finisce nell'album già cospicuo degli interventi no di quest'anno: andando a ritroso, De Gea non è stato perfetto neanche contro il Como, quando ha bucato l'intervento su un destro velleitario di Douvikas per la rete che ha chiuso la gara, la sua respinta difettosa a Genova ha dato il là all'1-0 del Grifone, poi a inizio anno non è stato impeccabile né col Frosinone (sul momentaneo 2-0 di Bracaglia) né all'esordio in campionato contro la Roma (con Malen che gli piega la mano). A corroborare le sensazioni c'è un numero, legato agli xG evitati, che recita -3,3 per l'ex United: questo significa che De Gea ha preso per adesso poco più di 3 gol in più rispetto a quanti se ne attendevano (dall'altra parte della classifica, per intenderci, c'è Palmisani del Frosinone, con un + 6,1, ovvero più di 6 gol potenzialmente evitati).



MERCATO. Le alternative in questo momento non ci sono (Christensen e Lezzerini non danno sicurezze), ma la Fiorentina e soprattutto il ds Paratici, che già a giugno scorso si era guardato intorno, ragionano sul futuro di un portiere che pesa 3,5 milioni di euro netti a stagione sulle casse del club. L'impressione è che questi saranno gli ultimi sette mesi di De Gea a Firenze: il futuro si chiama Tommaso Martinelli, portiere di proprietà della Fiorentina in prestito in B all'Avellino, ma i viola in questo periodo scandaglieranno il mercato internazionale per cercare anche altro. Si fa sempre il nome di Santiago Beltran, classe 2004 del River Plate.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport