Corriere dello Sport: "Probabile formazione: Gudmundsson titolare, Mastantuono avrà uno spezzone di gara"

In porta De Gea, in difesa Jimenez, Dragusin, Viery e Valdepenas, nel mezzo Ndour, Oulai e Mandragora, davanti Atta e Gudmundsson a sostegno di Kean.

FIRENZE - Prima rifinitura del nuovo anno calcistico per la Fiorentina. Domani è in programma il primo impegno ufficiale della stagione 2026-2027, contro il Benevento, per i trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra sosterrà una seduta pomeridiana per definire gli ultimi dettagli tattici agli ordini di Fabio Grosso. Il quale presenterà la sfida coi campani nella conferenza stampa prevista per oggi al Viola Park alle ore 12.30. L’allenatore farà il punto sulla condizione fisica dei suoi calciatori e chiarirà tutte le curiosità del caso.



LE SCELTE. Grosso scioglierà le riserve soltanto domani, ma c’è da credere che l’undici titolare non sarà granché differente da quello che ha affrontato il Deportivo A Coruña. In porta De Gea, in difesa Jimenez, Dragusin, Viery e Valdepenas, nel mezzo Ndour, Oulai e Mandragora, davanti Atta e Gudmundsson a sostegno di Kean. Previsto uno spezzone di gara per Mastantuono, che debutterà subito. Nel frattempo sono stati venduti circa 11 mila biglietti: la partecipazione dei tifosi sarà considerevole, tanto che il club ha scelto di aprire anche la Maratona oltre a curva Ferrovia e tribuna coperta.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport