Corriere dello Sport: "Previsto oggi nuovo incontro col Sassuolo per Thorstvedt. L'alternativa è Ekkelenkamp"

Nuovi contatti sono previsti oggi tra Sassuolo e Fiorentina per Thorstvedt. Resta da capire se verrà colmato il divario fra le due posizioni.

PEZZI GROSSI. Traducendo e ampliando il concetto, non vuol dire che Commisso ha dato il via libera a spendere e spandere indiscriminatamente, questo no, e la multa comminata dall’Uefa alla Fiorentina per non aver rispettato nella scorsa stagione da coppe europee il tetto del 70 per cento nel rapporto tra fatturato e monte ingaggi totale ha contrariato abbastanza in America, ma di sicuro conferma subito nei fatti la volontà della proprietà di investire molto e bene.

Poi, va ribadito, c’è modo e modo per andare ad intercettare questo o quell’obiettivo sovrapponendo e migliorando le offerte delle avversarie, però non esistono paletti fissi a priori. Certo, non si vedrà mai associato un acquisto da cento milioni alla Fiorentina (e in Italia non è questione di Fiorentina e basta, anzi), neppure da cinquanta, ma se ce ne sono tre o quattro da fare alzando l’asticella, Paratici ha il via libera. Viery è la riprova. E lo è il sogno Lang del Napoli o la “caccia” al terzetto del Sassuolo composto da Thorstvedt, Laurienté e Volpato. Il norvegese, in scadenza il prossimo giugno, è molto vicino a Firenze: oggi è previsto un nuovo contatto con il Sassuolo per provare a limare la distanza e chiudere una trattativa ormai indirizzata. Il club neroverde chiede 20 milioni mentre la Fiorentina non vuole andare oltre i 15 compresi i bonus. Si vedrà.

Oppure, riprova è la manifestazione concreta d’interesse per Pellegrino (a Parma c’è la fila), idem dicasi per Ekkelenkamp che ha la priorità se qualcosa va storto per Thorstvedt: e l’Udinese come si dice è bottega ancora più cara del Sassuolo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport