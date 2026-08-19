Corriere dello Sport: "Pinamonti spingeva per la Lazio ma ora in ballo c'è anche la Fiorentina"

La punta ha chiesto al Sassuolo la cessione

Pinamonti. L’intreccio di variabili è ampio. Icardi jolly o flop finale del mercato, Pinamonti l’alternativa. Ha comunicato al Sassuolo la volontà di partire, da qui l’esclusione in Coppa Italia di lunedì. E’ in ballo anche per la Fiorentina, nel caso cedesse Kean al Como. Pinamonti nei giorni scorsi spingeva per la Lazio. E’ in scadenza nel 2027, c’è un’opzione che allunga il contratto fino al 2028, valida fino al 30 maggio. Non è chiaro se sia unilaterale, a favore del Sassuolo, o attivabile anche dal giocatore. Pinamonti non può partire in prestito, formula su cui punta la Lazio.

Per farlo dovrebbe rinnovare. La richiesta è 4,5 milioni per il prestito oneroso, la cifra che servirebbe al Sassuolo per l’ammortamento finale, altrimenti registrerebbe una minusvalenza. Il riscatto è fissato a 8. Lotito offre 1 milione e il riscatto a 8 condizionato all’Europa. In cassa, dopo i 5 milioni di prestito per Frattesi, è rimasto poco da spendere. L’obbligo legato all’Europa è una formula che non accetta nessuno perché nessuno crede che la Lazio possa centrare il traguardo. I contatti per Icardi e Pinamonti sono continui. Lo riporta il Corriere dello Sport.