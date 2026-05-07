Corriere dello Sport: "Piccoli ancora alle prese con l'infortunio: anche ieri si è allenato a parte"

Continuano ad esserci calciatori nell'infermeria viola

Lo stesso vale per il compagno di reparto Piccoli, alle prese con un guaio all’adduttore della coscia sinistra che lo tormenta dalla sfida di campionato contro la Lazio. Il classe 2001 si è allenato a parte anche nella seduta di ieri. Da monitorare Fortini, che è assente dalla metà di marzo a causa di una sindrome retto-adduttoria non ancora smaltita. Recupero pieno invece per Gosens e Parisi, i quali hanno giocato lunedì sera a Roma: novanta minuti il primo, un tempo per il secondo. Lo scrive il Corriere dello Sport.