Corriere dello Sport: "Per Thorstvedt la trattativa è in una fase di stallo. Sassuolo favorevole ad uno scambio"

Il nome per poter sbloccare la trattativa è Marco Brescianini. Paratici non lo considera un incedibile, è comunque probabile che serva anche un conguaglio.

CAPITOLO THORSTVEDT. In tutto questo la Fiorentina resta una grande estimatrice di Kristian Thorstvedt. La trattativa per il centrocampista norvegese vive una fase di stallo legata alle classiche dinamiche del calciomercato, questo non toglie che i viola ci stiano provando. Il Sassuolo sarebbe favorevole a fare uno scambio per lasciar partire il classe 1999, che ha già chiarito a più riprese di volersene andare e di apprezzare in particolar modo la maglia viola. Il preferito dagli emiliani come contropartita sarebbe Marco Brescianini, che Paratici non considera un incedibile. Potrebbe rendersi necessario un conguaglio in favore del Sassuolo. Il dato di fatto è che Thostvedt piace tanto alla Fiorentina.



OCCHIO A KEAN. Nel frattempo Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centravanti ex Juventus aveva seguito un programma di lavoro personalizzato e concordato con lo staff tecnico. Era già tutto previsto. C’è la volontà di gestirlo con cautela ed efficacia. Su di lui c’è il Como di Cesc Fabregas, grande ammiratore del classe 2000 per il quale la Fiorentina chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. I lariani stanno riflettendo e facendo tutte le considerazioni del caso, ma la sensazione è che nelle prossime settimane potrebbero presentare un’offerta concreta per Kean. La società viola, allo stato attuale, ha tutto l’interesse a liberarsi del suo ingaggio da 4,5 milioni di euro netti più bonus.



L’ALTERNATIVA. Sempre da tenere d’occhio Mateo Pellegrino del Parma, che resta la prima scelta in caso di addio di Kean. I ducali lo lascerebbero partire per 22 milioni più bonus. Una richiesta da non sottovalutare, ma nemmeno inarrivabile per la Fiorentina. Oltretutto l’argentino percepisce un ingaggio alla portata: 500 mila euro l’anno. Da parte sua Pellegrino sarebbe più che entusiasta di giocare a Firenze, ma prima di tutto sarà necessario capire cosa succederà con Kean. Si preannuncia un periodo molto intenso sul fronte degli attaccanti. Ricordiamo che a suo tempo pure il Lipsia ha chiesto informazioni sulla punta viola. Per il momento i tedeschi restano defilati e aspettano di conoscere gli sviluppi della vicenda.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport