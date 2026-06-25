Corriere dello Sport: "Per Sohm si valuta un altro prestito, timido approccio del Parma per Fazzini"

Le uscite saranno tante. Sohm e Fazzini tra i tanti con le valige in mano. Torna anche Bianco dal prestito al Paok.

LE USCITE. In tutto questo la Fiorentina dovrà necessariamente sfoltire la mediana. Ci sono diversi calciatori in cerca di una sistemazione, come Amir Richardson per cui si è fatto avanti il Nizza che provò a prenderlo a gennaio scorso ma non affondò il colpo. Il Besiktas ha chiesto informazioni su Rolando Mandragora.

Da capire cosa succederà con Simon Sohm, di rientro dal Bologna. Il suo contratto scadrà tra quattro anni e non sono ancora arrivate offerte concrete. Si valuta un altro prestito. Lo stesso discorso vale per Jacopo Fazzini, per il quale c’era stato un timido approccio del Parma. Tornerà alla base anche Alessandro Bianco, non riscattato dal Paok.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport