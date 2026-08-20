Corriere dello Sport: "Per Poku servono 20-25 milioni. La Fiorentina pensa al prestito con diritto"

Nodo sulla formula, con l'addio di Kean e Fagioli può arrivare anche a titolo definitivo

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo rapido. Ernest Poku risponde a questo identikit, visto che agli Europei Under 21 del 2025 fece registrare una velocità di sprint di 35,3 chilometri all’ora, risultando il calciatore più veloce del torneo. Ventiduenne di proprietà del Bayer Leverkusen, Poku è un’ala di piede destro che può giocare sia da un lato che dall’altro. Ha un contratto valido fino al 2030, ma potrebbe partire per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. Il ds Paratici stravede per lui, tanto che sarebbe in cima alla sua lista dei desideri. Le società sono in contatto per raggiungere un’intesa.

Tanto dipenderà dalla disponibilità economica della Fiorentina, che cedendo Kean o Fagioli incasserebbe un discreto gruzzolo. E in quest’ultimo caso potrebbe permettersi l’acquisto a titolo definitivo. Altrimenti proporrebbe al Leverkusen il prestito con diritto di riscatto a una cifra leggermente più alta. Se ne sta discutendo in queste ore, coi viola intenzionati a fare sul serio per l'olandese dotato di passaporto ghanese. Lo riporta il Corriere dello Sport.