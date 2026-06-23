Corriere dello Sport: "Per lo stadio il cronoprogramma per adesso è rispettato. 40 mila posti ad alta visibilità"

Il 31 luglio è il termine ultimo per presentare Firenze come città ospitante di Euro2032. Intanto i lavori allo stadio procedono spediti.

FIRENZE - La questione stadio Franchi tiene sempre banco in città e ieri pomeriggio ha vissuto un altro passaggio, con l’aggiornamento sui lavori fornito dal Comune di Firenze. Palazzo Vecchio, attraverso le parole del direttore dei servizi tecnici del Comune Alessandro Dreoni, ha puntualizzato che il cronoprogramma per adesso è rispettato: «I lavori stanno proseguendo speditamente. Le due travi principali della copertura sono completamente montate mentre sono in assemblaggio le capriate che le andranno a completare.

I 40mila posti del Franchi saranno tutti ad ampia visibilità. Ce ne sono anche alcuni a visibilità ridotta, ma sono fuori dal conteggio» spiega Dreoni. La prossima scadenza è datata il 31 luglio, termine ultimo per presentare la candidatura di Firenze come città ospitante per Euro2032: entro quella data la Fiorentina dovrà presentare al Comune la proposta di project financing.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport