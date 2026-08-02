Corriere dello Sport: "Per Kean il Como non ha ancora presentato offerte ufficiali, dubbi sulla tenuta fisica"

Per il Como Kean è più di un idea, ma il calciatore presenta tante incognite, soprattutto fisiche. La Fiorentina chiede oltre 40 milioni.

Quella che si aprirà domani sarà una settimana decisiva per la Fiorentina, in entrata e in uscita. Perché i due fronti più caldi, quelli legati a Moise Kean in uscita e a Franco Mastantuono in entrata, vivranno giorni intensi, di contatti, chiamate e magari chiusure, in più c'è un altra trattativa in stand-by, quella legata a Kristian Thorstvedt.

PUNTO KEAN. Partiamo dalla situazione del centravanti viola: tante incognite che riguardano la componente fisica di un calciatore che si porta ancora dietro i postumi del problema alla tibia; per questo Cesc Fabregas, che stravede per lui, ancora non ha invocato l'all-in da parte del suo Como, ma i lariani in questo momento sono più di un'idea. La Fiorentina chiede almeno 40 milioni di euro, il Como ancora non ha presentato un'offerta ufficiale ma ha necessità di inserire in rosa diversi italiani per una questione di liste Uefa. Kean-Como è una pista destinata a scaldarsi, già nella prossima settimana, quando è in programma un incontro tra le parti per parlare del futuro del classe 2000. La Fiorentina non fa resistenza (fermo restando la richiesta di almeno 40 milioni) e pensa già al post-Kean, in tal senso il primo nome rimane quello di Mateo Pellegrino del Parma (operazione che si può chiudere attorno ai 25 milioni).

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport