Corriere dello Sport: "Pellegrino arriverà quando sarà formalizzata la cessione di Piccoli al Bologna"

Prestito con obbligo di riscatto per Piccoli al Bologna. A quel punto ci sarà l'accelerata definitiva per Pellegrino, prossimo vice-Kean.

MATEO, CI SIAMO. Obiettivo o no, Elmas è la conferma diretta che il mercato di Paratici non solo è ben lontano dall’essere chiuso, e non è certo un segreto, ma è pure in continua evoluzione nella ricerca di quei tre-quattro calciatori che vadano a completare la fisionomia del gruppo affidato a Fabio Grosso, alzando di un'altra tacca il valore già chiaro. E nell’altra ricerca ancora più importante, cioè quella di costruire una Fiorentina competitiva e duratura, uno come Elmas (27 anni a settembre) ci sta bene dopo otto acquisti con età media 21,5 e benissimo ci sta Mateo Pellegrino che di anni ne farà 25 a ottobre, prossimo centravanti-bis non appena si sarà concretizzato il passaggio di Piccoli al Bologna (prestito con obbligo di riscatto) e la formula sarà usata pari pari per portare l’argentino a Firenze. E un posto potrebbe essere riservato a Thorstvedt: ad esempio, se e quando il Sassuolo accetterà d’inserire Fortini come parziale contropartita tecnica a coprire buona parte del costo del norvegese.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

