Corriere dello Sport: "Parisi programma personalizzato ma con il pallone. All'orizzonte il rientro"
Il terzino è ai box dal maggio scorso per la rottura del legamento crociato anteriore destro durante Juventus-Fiorentina.
FIRENZE - Fiorentina in campo anche ieri per il sesto allenamento di fila da mercoledì, in questa settimana con il piede giù sull’acceleratore da parte di Vanoli per migliorare la condizione atletica nelle doppie sedute e per continuare l’opera di integrazione tra nuovi e vecchi dentro al gruppo.
Tanti schemi e un bel vedere: Parisi a svolgere il programma personalizzato, ma adesso con la compagnia del pallone. Fermo dal maggio scorso per la rottura del legamento crociato anteriore destro durante Juventus-Fiorentina, l’esterno campano ha iniziato il conto alla rovescia verso il rientro a tutti gli effetti.
Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport