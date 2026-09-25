Vanoli sfida il suo staff a colpi di padel: pomeriggio di sport, risate e tanto divertimento

Paolo Vanoli e il suo staff approfittano della sosta per le nazionali per creare un momento di svago in un avvincente torneo di padel

Non solo calcio per Paolo Vanoli, che si è concesso un pomeriggio all'insegna dello sport e del divertimento insieme al suo staff. Il tecnico ha infatti lasciato per qualche ora il campo da calcio per cimentarsi con la racchetta, prendendo parte a un torneo di padel.

Una sfida diversa dal solito, vissuta con grande leggerezza e spirito di squadra. Vanoli e i suoi collaboratori si sono affrontati sul campo tra scambi, risate e sana competizione, trasformando il pomeriggio in un'occasione per stare insieme anche lontano dagli impegni calcistici.

Un modo alternativo per condividere tempo e divertimento con il proprio gruppo di lavoro, mantenendo quella sintonia che può essere importante anche nella quotidianità di una stagione lunga e impegnativa.

Per Vanoli, dunque, qualche ora di pausa dal pallone e spazio al padel: una giornata diversa, ma sempre all'insegna dello sport in attesa del ritorno in campo della Fiorentina previsto per il 10 Ottobre.

Ecco il video pubblicato dalla Fiorentina su Instagram che ritrae lo staff sorridente durante il torneo di padel