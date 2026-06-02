Corriere dello Sport: "Paratici interessato a Liberali del Catanzaro. Piace anche Mijnans dell'AZ"
Liberali è uno dei talenti offensivi più interessanti della B
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2026 13:47
Il ds della Fiorentina Fabio Paratici sta seguendo con grande attenzione Mattia Liberali, trequartista classe 2007 del Catanzaro, considerato uno dei talenti offensivi più interessanti della Serie B. A centrocampo piace il 26enne Sven Mijnans, nell'ultima stagione trenta presenze e undici gol in Eredivisie con la maglia dell'Az Alkmaar. Lo riporta Il Tirreno.