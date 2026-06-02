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Corriere dello Sport: "Paratici interessato a Liberali del Catanzaro. Piace anche Mijnans dell'AZ"

Liberali è uno dei talenti offensivi più interessanti della B

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2026 13:47
Corriere dello Sport: "Paratici interessato a Liberali del Catanzaro. Piace anche Mijnans dell'AZ" -
Rassegna Stampa
Liberali
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Il ds della Fiorentina Fabio Paratici sta seguendo con grande attenzione Mattia Liberali, trequartista classe 2007 del Catanzaro, considerato uno dei talenti offensivi più interessanti della Serie B. A centrocampo piace il 26enne Sven Mijnans, nell'ultima stagione trenta presenze e undici gol in Eredivisie con la maglia dell'Az Alkmaar. Lo riporta Il Tirreno.

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