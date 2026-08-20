Corriere dello Sport: "Paratici fissa il prezzo: Kean via solo per 40 milioni. Deadline? Entro il weekend"
Il centravanti non sta facendo alcuna pressione per andarsene
La Fiorentina aspetta di capire se il Como rilancerà per Moise Kean. E intanto fissa il prezzo del calciatore, che partirà solo per 40 milioni di euro. Magari raggiungibili anche coi bonus, sta di fatto che i viola non intendono svendere il proprio attaccante. Entro un paio di giorni potrebbe arrivare la controffensiva dei lombardi, che sono fermi alla prima e unica offerta da 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. Proposta ritenuta inaccettabile dalla Fiorentina, che in tutto questo non aspetterà all’infinito: il mercato è agli sgoccioli, gli affari importanti si chiudono per tempo.
Il centravanti classe 2000 non sta facendo alcuna pressione per andarsene e ha lasciato carta bianca al club viola, che da parte sua preferirebbe risolvere la questione entro il fine settimana perché se rilancio sarà - e se la proposta del Como fosse congrua - Fabio Paratici dovrà trovare il sostituto di Kean. Ma più ci si avvicina al gong del calciomercato e meno le squadre sono disposte a trattare il trasferimento dei propri attaccanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.