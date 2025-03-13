Corriere dello Sport: "Palladino è consapevole di essere in bilico ma vuole rasserenare l'ambiente"

Una settimana che deciderà il suo futuro

“Non conta il futuro di Palladino, conta solo passare il turno e la Fiorentina”. Al netto di quanto detto dal tecnico viola ieri in conferenza stampa, la verità è che, per quanto le sorti immediate di Palladino non dipendano dalla partita di oggi o da quella di domenica, il tecnico è conscio che due risultati insoddisfacenti con Panathinaikos e Juventus condizionerebbero il suo percorso a Firenze. Ma questo non lo preoccupa, apparentemente. La volontà di rasserenare l’ambiente, tuttavia, è una conferma indiretta della sua consapevolezza di essere in bilico come non gli era mai capitato prima d’ora. Lo riporta il Corriere dello Sport.