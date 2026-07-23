Corriere dello Sport: "Oulai subito in campo, un recupero palla e un tacco volante. Ovazione del pubblico"

Subito 15' con la maglia della Fiorentina per Oulai, che subito mostra tutte le sue doti. Avrà senz'altro spazio durante la tournée inglese.

FIRENZE - Tutto nel giro di 12 ore. Questo il tempo passato dall’arrivo di Christ Inao Oulai al Viola Park al suo debutto in amichevole: ha rinunciato a qualche giorno di ferie post Mondiale e pronti via, dopo la toccata e fuga di sabato mattina e il ritorno a casa per completare le pratiche legate al visto lavorativo, l’ivoriano è tornato ieri mattina in Italia, nello specifico al centro sportivo di Bagno a Ripoli, la sua nuova casa. Giusto il tempo per prendere familiarità con la struttura all’avanguardia - e lo ha fatto nel primo pomeriggio di ieri, lavorando in palestra e sulla parte atletica lontano dalla squadra - e poi a sorpresa subito in campo nel finale dell’amichevole vinta per 1-0 dalla Fiorentina contro il Gubbio.

Quindici minuti di gioco al centro del campo, al fianco di Nicolò Fagioli, ma sono bastati i primi due palloni toccati per strappare le prime reazioni di stupore e meraviglia dei circa duemila presenti: prima un possesso sradicato sulla trequarti offensiva, poi un tacco volante su calcio d’angolo dalla sinistra per smarcare Kean sul secondo palo (che cestina l’occasione). In generale un quarto d’ora di dinamismo e personalità per l’ivoriano. Dopo il debutto, oggi il primo allenamento in gruppo, domani partirà assieme al gruppo di Fabio Grosso per l’Inghilterra, con la possibilità di vederlo titolare già sabato 25 luglio contro il Qpr oppure mercoledì 29 contro il Watford.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport