Corriere dello Sport: "Ore decisive per Koleosho. La Fiorentina ha pronto un quinquennale a 1 milione a stagione"

Si attende solo la risposta del calciatore. Da non scartare Cancellieri della Lazio. Volpato e Laurientè costano tanto: oltre 20 milioni entrambi.

FIRENZE - La Fiorentina vuole assicurarsi il prima possibile un esterno offensivo. Il nome più caldo è Luca Koleosho, classe 2004 di proprietà del Burnley. È la prima scelta di Paratici, che ha già pronto un contratto quinquennale a circa un milione a stagione. L’attaccante è in scadenza nel 2029 ma ha un prezzo abbordabile, circa 10 milioni di euro se non meno, perché il Burnley è retrocesso in Championship e deve far quadrare i conti. I viola stanno aspettando una risposta dal giocatore, che potrebbe scegliere Firenze sia in ottica Nazionale che per il legame stretto con Ndour. Le prossime ore saranno decisive.

ALTRE PISTE. Da non scartare la pista Matteo Cancellieri. La Lazio lo lascerà partire per incassare del denaro contante da mettere a frutto sul mercato in entrata. Il suo contratto scadrà nel 2027, percepisce un milione a stagione e i biancocelesti chiedono non più di 10 milioni. Occhio alla concorrenza dell’Olympiakos. È finito nella lista di Paratici e Goretti anche il classe 2003 del Lipsia, Johan Bakayoko. I tedeschi lo valutano una cifra vicina ai 15-20 milioni. In più c’è l’ostacolo dell’ingaggio da oltre 2 milioni netti se consideriamo i bonus.



ASSE SASSUOLO . Da tenere presente il filo diretto con il Sassuolo, con cui la Fiorentina ha parlato di due giocatori in particolare: Cristian Volpato e Armand Laurienté. Sono entrambi profili graditi a Grosso, ma per i quali la società neroverde non farebbe sconti. Per quanto Volpato abbia già aperto ai viola, servirebbe un esborso da almeno 15-20 milioni. Anche di più nel caso di Laurienté: il Sassuolo vuole 20-25 milioni.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport