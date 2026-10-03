Corriere dello Sport: "Oggi allenamento congiunto con la Primavera, poi 48 h di pausa. Martedì rientra Oulai

Oggi allenamento congiunto con la Primavera a porte chiuse, poi il rompete le righe per 48 ore e ripresa delle sedute martedì

FIRENZE - Una settimana a Genoa-Fiorentina e ultimi 7 giorni di sosta, che Vanoli ha già schedulato. Oggi allenamento congiunto con la Primavera a porte chiuse, poi il rompete le righe per 48 ore e ripresa delle sedute martedì, quando il tecnico potrà contare anche su Oulai, atteso a Firenze lunedì. Oggi si rivedrà Beto e la squadra (priva degli altri sette nazionali) proseguirà la preparazione tra palestra e campo.

A dettare i ritmi capitan De Gea, che svolge esercizi ad hoc. È il caso di quelli con le palline da ping pong per saggiare coordinazione e micro-riflessi delle mani, un gioco postato sui social dal portiere spagnolo: «Mani pronte, mente pronta», si legge nella didascalia. Nel venerdì del Viola Park ha parlato anche Pellegrino, ai microfoni del club: «Bobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare in questi giorni, poi quando torneranno i nostri compagni dalle nazionali ci prepareremo per la sfida al Genoa, vogliamo vincere. Abbiamo appena cominciato questo percorso, come dice il nostro allenatore abbiamo una pagina bianca da riempire adesso».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport