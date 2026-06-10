Corriere dello Sport non ha dubbi: "Paratici e Grosso hanno una voglia matta di non rinunciare a Kean"
Anche l'attacco è sotto osservazione
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 09:21
Piccoli va via se all’orizzonte appare lo scambio (di prestiti) giusto per non rimetterci troppo dei venticinque milioni spesi a luglio 2025, Gudmundsson è questione di trovare l’acquirente ideale. No, nessuna dimenticanza eccellente: Paratici (d’accordo Grosso) ha una voglia matta di non rinunciare ai gol di Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.