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Corriere dello Sport non ha dubbi: "Paratici e Grosso hanno una voglia matta di non rinunciare a Kean"

Anche l'attacco è sotto osservazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 09:21
Corriere dello Sport non ha dubbi: "Paratici e Grosso hanno una voglia matta di non rinunciare a Kean" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Piccoli va via se all’orizzonte appare lo scambio (di prestiti) giusto per non rimetterci troppo dei venticinque milioni spesi a luglio 2025, Gudmundsson è questione di trovare l’acquirente ideale. No, nessuna dimenticanza eccellente: Paratici (d’accordo Grosso) ha una voglia matta di non rinunciare ai gol di Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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