Corriere dello Sport: "Non ci sono intoccabili. De Gea in valutazione, Kean via anche a meno di 62 milioni"

La Fiorentina sta cercando di abbattere il monte ingaggi. Kean e De Gea sono tra gli stipendi più pesanti in rosa. Gosens, contrariamente alla sua volontà, è cedibile.

Partendo dal presupposto che non esistono giocatori realmente incedibili, la Fiorentina proverà a piazzare prima di tutto chi guadagna di più. Occhio a David De Gea: lui vuole restare, ma percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione e quindi oneroso. Se arriverà una proposta ci si penserà. Il portiere spagnolo ha un accordo valido fino al 2028, con opzione per il 2029. Lo ha rinnovato l’anno scorso nonostante la clausola concordata col club prevedesse il possibile prolungamento annuale. Le parti hanno deciso di legarsi per più tempo, salvo tornare a rifletterci adesso.



P(R)EZZO PREGIATO. Moise Kean è un tema, nel suo contratto è presente una clausola da 62 milioni per chiunque lo voglia comprare tra il primo e il quindici luglio. Difficilmente arriverà un’offerta così ricca, motivo per cui la Fiorentina potrebbe abbassare le pretese pur di liberarsi di uno stipendio da 4,5 milioni più bonus. Robin Gosens è stato messo sul mercato contrariamente alla sua volontà. Il suo ingaggio è di 2 milioni netti. I viola intendono assolutamente trattenere Nicolò Fagioli che guadagna 1,8 milioni, nonostante l’insidia del Tottenham. Dodo e Fortini infine non rinnoveranno il contratto in scadenza nel 2027.

Lo riporta il Corriere dello Sport