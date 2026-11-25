L'analisi Corriere dello Sport netto: "Mandato via Mandragora, come sei i 17 gol in due stagioni li avesse fatti qualcun'altro"

Il presidente Joseph Commisso deve essere più presente, la deroga va bene ma non quando c'è bisogno per supportare la squadra

È una squadra senza capo né coda, gioca con una folla di attaccanti e segna meno di quanto dovrebbe, si difende senza mediani e prende una valanga di gol. E’ una squadra sbagliata, con una formazione sbagliata e un gioco sbagliato. Risultato finale: Fiorentina di nuovo a un passo dalla zona-retrocessione e con la seconda peggior difesa del campionato. Facciamo nomi e cognomi per cominciare (per tentare) di capirci qualcosa.

COMMISSO

Un anno fa, di questi tempi, l’assenza (purtroppo inevitabile) di Rocco Commisso aveva creato al Parco Viola un vuoto di potere che ha portato a una perdita di orientamento da parte del club. Da qui la squadra allo sfascio, le dimissioni di Pradé, l’esonero di Pioli e l’incubo della retrocessione. Rocco ha lasciato anche la Fiorentina a suo figlio Joseph che, in momenti come questo, deve essere presente a Firenze. La delega va bene quando va bene, non ora.



PARATICI

La linea di mercato della Fiorentina è chiara e condivisibile. Giocatori giovani e di qualità, ragazzi che si faranno come Oulai, Valdepenas, Mastantuono e Njie. Una linea indirizzata verso l’aspetto tecnico, verso la qualità. Ma in questa costruzione manca (e mancava già l’anno scorso) il centrocampista di “protezione”, il giocatore che impedisce le imbucate e assicura alla squadra una fase difensiva più solida. Quel giocatore non è Fagioli e nemmeno Oulai. Al Parco Viola ce n’era uno che in qualche modo poteva avvicinarsi a quelle caratteristiche, Rolando Mandragora, non troppo amato da queste parti (come se i 17 gol in due stagioni li avesse fatti qualcun altro) e ceduto al Torino. Gennaio è vicino, un tentativo in questa direzione può essere utile.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport