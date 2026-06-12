Corriere dello Sport netto: "Gudmundsson è sul mercato. Non sarà svenduto: 16 milioni è la cifra di partenza"

Non ha convinto l'islandese e dunque sarà separazione. Si guarda soprattutto alla Premier, dove Paratici ha conoscenze utili.

N on alea iacta est, ma comunque la decisione è presa: Gudmundsson è sul mercato, la nuova Fiorentina non ripartirà da e con Albert l’islandese. Ci si immaginava, ci poteva stare, così sarà se le traiettorie estive s’incroceranno nel punto giusto per determinare la cessione del numero 10 delle ultime due stagioni viola: uno dei motivi, le aspettative non corrisposte da chi indossa una maglia importante, che sono alla base della scelta fatta e da concretizzare nelle prossime settimane.



GUD L’INGLESE. Dovrebbe essere, nel senso che le succitate traiettorie di mercato sono quanto di più complicato e aleatorio si possa immaginare di questi tempi, in cui la componente economica è diventata prioritaria e da sistemare in modo che faccia comodo a tutte le parti. Tre parti, per la precisione: club che cede, club che acquista, calciatore, e l’ordine non è neanche così. Quindi, separazione sarà se tutto andrà all’incastro in una situazione oggettivamente definita, ma da definire, con una base precisa di partenza: la Fiorentina ovviamente non svende Albert Gudmundsson, nel rispetto delle necessità di budget e anche nel rispetto vero e proprio verso un calciatore di cui c’è stima condivisa dentro al Viola Park. Sedici-diciotto milioni, per farla breve, è la cifra stabilita dagli uomini di Commisso per mettersi a sedere, però prestito con obbligo di riscatto può andare bene. In Italia ha estimatori, ma si guarda soprattutto all’Inghilterra e alla Premier League: dove Paratici ha intrecciato conoscenze utili e dove Gud (chiaramente) si sistemerebbe volentieri.