Corriere dello Sport: “Nessuna offerta concreta per Beltran, c’è l’ipotesi di una minusvalenza”

Era il 6 luglio 2023 e Lucas Beltran decideva River Plate-Racing Club con un guizzo da nueve vero, avvicinando i millionarios al titolo di Primera Division. Due anni esatti dopo, per il Vikingo, è tutto al contrario: non solo a livello geografico, perché passando dall’Emisfero Australe a quello Boreale il classe 2001 sembra aver smarrito i suoi poteri, quelli da nove appunto, che avevano spinto la Fiorentina a pagarlo tanto e a consegnargli il numero che era stato di Batistuta. La stessa Fiorentina che dopo due stagioni pare intenzionata a porre fine al progetto Beltran.

Il numero nove è sul mercato: lo è, di fatto, già da un mese abbondante. Quando nel post-partita di Venezia il ds Pradè aveva parlato di «riflessioni profonde» che avrebbero coinvolto tutti, si riferiva, tra gli altri, anche a lui. Beltran non ha funzionato con due allenatori – e tre o quattro sistemi di gioco – diversi, la Viola vuole altro davanti e quindi si guarda intorno. Solo che di offerte concrete al momento non ce ne sono.

La cessione di Beltran diventa fondamentale per sbloccare la seconda fase del mercato, quella che riguarderà anche l’attacco (il nome per sostituirlo è quello di Sebastiano Esposito). Solo che il prezzo sborsato meno di ventiquattro mesi fa dalla Fiorentina complica tutto: per non fare minusvalenza su un calciatore pagato 18 milioni Pradè e Goretti dovrebbero cederlo a circa 14 milioni, ma la Fiorentina accetterebbe anche 10 milioni per farlo partire a titolo definitivo. E a proposito di River, Marcelo Gallardo – tecnico che lo ha lanciato quando il Vikingo aveva diciassette anni – lo riprenderebbe volentieri, solo che i millionarios vorrebbero portare avanti l’operazione sulla base del prestito. Se il club argentino non cambierà idea, possibile che per Beltran si possano aprire altre piste in Europa, Spagna o Turchia (l’estate scorsa il Galatasaray c’aveva provato). La priorità del calciatore è quella di rimanere in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.