Corriere dello Sport: “Nessuna novità sul rinnovo di Kean, non sarà trattativa lampo, nessun contatto con agenti”

Si sofferma su Moise Kean. Per adesso nessuna novità sul fronte rinnovo. La Fiorentina fa trapelare di volergli offrire un ingaggio più consistente, a occhio e croce raddoppiato, così da invogliarlo ulteriormente a sposare il progetto viola. E magari a rinnovare il contratto in scadenza nel 2029, aumentando il prezzo della clausola rescissoria da cinquantadue milioni (è difficile che l’entourage accetti di eliminarla completamente).

Gli agenti di Kean sono più che disposti a confrontarsi al Viola Park ma prima deve esserci un approccio. Che per ora non c’è stato. E a dirla tutta non è attesa una trattativa lampo. Questo non toglie che il giocatore sia più che motivato a proseguire la sua avventura a Firenze, come dichiarato da lui stesso al Viola Carpet. Lo riporta il Corriere della Sport.