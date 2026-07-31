Corriere dello Sport: "Napoli in pressing su Favasuli. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita"
I partenopei vogliono il terzino classe 2004: il Catanzaro chiede 7 milioni con i viola che guardano con attenzione.
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2026 13:55
Il Napoli insegue ancora Costantino Favasuli. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino destro è nel mirino dei partenopei già da un po', con il Catanzaro che valuta il classe 2004 intorno ai 7 milioni.
Un'operazione che ancora non è entrata nel vivo, ma che potrebbe svilupparsi nel corso di quest'ultimo mese di calciomercato. Se dovesse andare in porto, c'è sempre la Fiorentina che aspetta sorniona: i viola infatti detengono il 50% sulla futura rivendita, che potrebbe rappresentare un piccolo gruzzoletto comunque utile per il grande mercato che Paratici sta conducendo.