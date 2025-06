Corriere dello Sport: “Motta obiettivo numero uno per la panchina della Fiorentina. Concorrenza Atalanta”

La Fiorentina è in piena corsa per trovare il successore di Palladino e si sta concentrando su Thiago Motta, anche se dovrà affrontare la concorrenza dell’Atalanta, anch’essa interessata al tecnico. La giornata di martedì è stata ricca di contatti e sviluppi, in un contesto di panchine ancora vacanti anche in altri club, come il Torino. La società viola vuole stringere i tempi per non compromettere la pianificazione della prossima stagione e punta a chiudere entro il fine settimana.

Il nome di Thiago Motta affascina la dirigenza gigliata, ma il suo arrivo presenta ostacoli: dalla competizione con l’Atalanta alla complessità del rapporto con alcuni giocatori (come Fagioli e Kean) che ritroverebbe a Firenze. Inoltre, la situazione ambientale in casa viola è delicata, con il rapporto tra Commisso, la dirigenza e i tifosi ai minimi storici. Tuttavia, la Fiorentina sembra determinata a fare il possibile per assicurarsi Motta e accelerare così la costruzione della nuova squadra.

In alternativa, rimane viva l’ipotesi Stefano Pioli, tecnico stimato e gradito sia alla società che alla tifoseria. Tuttavia, il suo attuale contratto con l’Al-Nassr (valido fino al 2027) e i problemi fiscali legati a un eventuale rientro anticipato in Italia complicano l’operazione. Pioli, insieme a Farioli e Gilardino, resta una possibilità, ma con margini di manovra molto più ristretti rispetto a Motta, il vero obiettivo numero uno della Fiorentina in questo momento. Lo riporta il Corriere dello Sport.