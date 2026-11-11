La sosta Corriere dello Sport: "Mini-striscia positiva di tre partite e cinque punti. Ma la difesa è un problema da risolvere"

I viola trovano continuità nei risultati ma ballano dietro: serve registrare la fase difensiva per trasformare i segnali di ripresa in un vero salto di qualità

Come ci è arrivata la Fiorentina alla seconda sosta di campionato? Intanto, con una mini-striscia positiva di tre partite e cinque punti che ricalca quella che ha portato al primo stop (quattro punti in due gare), poi seguita allora da tre sconfitte di fila che insieme dev’essere slancio e monito verso Monza. In questo breve ma significativo tratto, la squadra viola ha fatto passi in avanti nell'apporto crescente in qualità degli attaccanti (quattro gol a testa Pellegrino e Mastantuono, tre Njie con Vanoli in panchina), nella reazione tecnica e caratteriale di fronte alle situazioni avverse in campo, nella qualità espressa in certi frangenti, nel mix tra tasso d’agonismo e carattere che consente di avere il ritmo necessario, nei cambi che spesso sono stati decisivi, nel crederci fino alla fine proprio grazie ai calciatori subentrati.

Viceversa, è sotto gli occhi di tutti che la fase difensiva concede troppe occasioni e soprattutto troppi gol, il gioco va a strappi e non ha ancora un’identità precisa mancando i riferimenti a cui affidarlo (Fagioli? Oulai? Gonçalves?) per lo sviluppo ora nel 4-3-3 e ora nel 4-2-3-1, i centrocampisti rimangono ibridi tra interdizione e fase offensiva, e i succitati esterni d’attacco (Mastantuono in primis) sono spesso sacrificati nei metri da correre all’indietro.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport