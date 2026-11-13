Il protagonista Corriere dello Sport: "Mastantuono tra i giovani più incisivi d’Europa: il CIES premia il talento argentino"

Il gioiello argentino è tra gli Under 21 più incisivi dei cinque maggiori campionati: il CIES lo premia, Prestianni è davanti a lui. E l'Italia si gode anche Romano e Bakola

Per fare un Franco Mastantuono ci vuole una Fiorentina e mezza. Abbondante. Una provocazione nei numeri, certo, ma quattro gol nei suoi primi 972 minuti giocati con la maglia viola addosso non raccontano a sufficienza l’importanza dell’argentino per la squadra di Vanoli. Il talento scuola River e di proprietà del Real Madrid è il terzo giocatore viola di movimento più impiegato nelle prime 11 giornate di campionato, nonché il più decisivo. Lo certifica la classifica stilata dal Cies sugli Under 21 che rendono di più rispetto ai propri compagni: il numero 30 non solo è il 59% più incisivo ma si piazza al terzo posto tra i giocatori dei principali campionati, alle spalle del fenomeno Gianluca Prestianni - con cui Franco condivide non soltanto la nazionalità - e di Jorge Salinas, eclettico difensore del Racing Santander. Tre talenti di granito, capaci di staccare anche un fenomeno già affermato come Lamine Yamal, quarto a pari merito con Gessime Yassine, a quasi ventun’anni già colonna dello Strasburgo e del Marocco. Benfica e Fiorentina non sono il Barcellona, vero, ma il paragone è servito.

STORIA. Mastantuono si è sbloccato a Venezia realizzando tre gol, col Sassuolo ha ricordato a tutti perché è diventato il più giovane straniero a segnare una tripletta nei top 5 campionati europei, strappando il record a Leo Messi. Una rete ogni 243 minuti: considerata la posizione defilata e il continuo lavoro di copertura che gli chiede Vanoli, non è poco. Ancora prima di raggiungere la maggiore età, ha subito scritto il suo nome nella storia dell’Argentina, diventando il più giovane a esordire in una partita ufficiale all’età di 17 anni, 9 mesi e 22 giorni. Da allora, 7 presenze e un gol dopo, si riannoda il filo Messi, quando Franco scende in campo al fianco della Pulce per il suo addio alla nazionale. D’altronde, l’aveva detto lo stesso Leo nel suo post di saluti: «Stanno arrivando giovani giocatori molto bravi che meritano di essere qui». Largo alla nuova generazione, di cui Masta e Prestianni sono rappresentanti eccellenti.

NEW GENERATION. E proprio con Prestianni è il paragone più intrigante. Stesso passaporto, stessa zona di campo, amici stretti al centro sportivo di Ezeiza intitolato a Messi, ma due modi diversi di prendersi la partita. La differenza non è solo il piede invertito: l’esterno del Benfica ha già messo a referto l’impressionante bottino di 12 gol e 6 assist in 20 apparizioni stagionali. In media c’è il suo zampino su quasi un gol a partita. Dalla sua il Pulguita, origini italiane da parte di padre, ha il vantaggio del palcoscenico europeo e nell’ultima apparizione in Europa League ha messo ko anche il Milan a San Siro. Nei suoi numeri stilati dall’Osservatorio svizzero vince l’invenzione: al top nel dribbling e nelle occasioni create, si arrende al gioiello di Azul per quanto riguarda finalizzazione e difesa. Un pareggio per quanto riguarda il lavoro di costruzione: 0,83 contro 0,81. Tanto il primo è un esterno esplosivo puro da strappo e profondità, quanto il secondo si è ritagliato un ruolo da fantasista che salta l’uomo, serve il compagno, tira e poi torna a rubare palla. L’oro della Viola e il diamante del Benfica. Due modi diversi di essere Diez oggi, anche se i conti non si fanno senza l’oste Nico Paz. Ma questa è un’altra storia.

ROMANO E BAKOLA. In una classifica dominata dai talenti stranieri, la Serie A è presente al 72° posto con Darryl Bakola, 19 anni da compiere il 30 novembre e praticamente inamovibile nel Sassuolo, quarto tra gli Under 21 dei cinque maggiori campionati per precisione nei passaggi in avanti, con l’86,96%. Al gradino numero 86 si trova poi Alessandro Romano, vent’anni e colonna del Cagliari, oltre che nuova anima della Nazionale. Un mediano completo che recupera, costruisce, arriva al tiro e che in stagione ha già segnato anche un gol: 1,41 nell’orchestrazione, 1,38 nel dribbling, 1,36 nella difesa a terra e 1,28 nella finalizzazione, lo piazzano - unico italiano - nella top 100 selezionata dal Cies, nonché quarto al mondo tra i centrocampisti centrali Under 22. Tre ragazzi in classifica, uno sul podio tra grandi talenti e campioni già noti. Ora tocca al calcio italiano avere il coraggio di farli crescere e giocare.