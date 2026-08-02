Corriere dello Sport: "Mastantuono apre all'Italia, ma gli agenti spingono per una soluzione diversa dalla Fiorentina"

L'entourage del calciatore non è convinto della Fiorentina, che rimane avanti nella corsa all'argentino rispetto a Napoli e Milan.

PUNTO REAL. E poi c'è il sogno di mezza estate, che in questo momento è più di un sogno. Sì, perché Franco Mastantuono, ieri assente nell'amichevole tra Real Madrid e Fiorentina, ha comunicato ai blancos la sua volontà di andare in Italia.

Su di lui non solo i viola ma anche Milan e Napoli, i buoni rapporti tra il club di Florentino Perez e il Ds Fabio Paratici sono una garanzia, tra le due società c'è unità di visione sul futuro prossimo del talento argentino (che potrebbe arrivare a Firenze in prestito con diritto di riscatto e diritto di recompra per la casa Blanca), la decisione adesso spetta al calciatore, e in questo senso nelle ultime ore il quadro si è arricchito di una nuova variabile, quella legata all'entourage del classe 2007, che sembra voler spingere per destinazioni diverse rispetto a quella viola.



Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport