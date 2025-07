Corriere dello Sport: “Mandragora rinnoverà con la Fiorentina. Pronto adeguamento dell’ingaggio”

La prossima settimana può essere quella buona per parlare del rinnovo di Rolando Mandragora. La dirigenza viola incontrerà i procuratori del centrocampista per presentargli un’offerta in preparazione ormai da giorni. Gli agenti del calciatore sono già stati avvisati: si va nella direzione di prolungare il contratto di tre o quattro anni, magari con opzione. L’attuale accordo scadrà il prossimo giugno. Ci sono le carte in regola per allungare il contratto, magari con adeguamento dell’ingaggio per un giocatore che può contare sulla stima di Stefano Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.