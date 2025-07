Corriere dello Sport: “Mandragora-Fiorentina prossima settimana un incontro per parlare del rinnovo”

La prossima settimana ci sarà un incontro tra la Fiorentina e l’agente di Rolando Mandragora per parlare del rinnovo. I dirigenti viola hanno informato ieri l’altro i suoi procuratori di volersi confrontare sul contratto. Il classe 1997 è in scadenza nel 2026, con opzione per il 2027 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Per la società di Commisso rappresenta una colonna portante, infatti nei giorni scorsi è stata rifiutata un’offerta da 8 milioni del Real Betis, anche se dalla Fiorentina filtra che la cifra sarebbe inferiore, più vicina ai 4. Lo riporta il Corriere dello Sport.