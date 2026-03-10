Corriere dello Sport: “Mancano 12 gol, la Fiorentina con 17 punti in più sarebbe in corsa per la Conference”

Alla Fiorentina mancano 17 punti in classifica perché le mancano 12 gol, di cui 9… abbondanti sarebbero dovuti arrivare da Kean e Piccoli che sono appunto gli attaccanti chiamati a segnare: sembra un giro contorto per arrivare al dato che è sotto gli occhi di tutti, mentre invece è l’efficace linearità dei numeri espressi da un algoritmo che metterebbe la squadra viola in una posizione ben diversa, con altre prospettive e nessuna preoccupazione. Metterebbe.
La realtà è viceversa quella che è ormai da sette mesi, nonostante due allenatori si siano alternati in panchina e tredici giocatori tra acquisti e cessioni abbiano movimentato gli spogliatoi del Viola Park a gennaio. Anzi, proprio mescolando tutto questo, la Fiorentina non dovrebbe avere 25 punti frutto di 5 vittorie e 10 pareggi (impressionanti le 13 sconfitte), bensì 42, con la differenza non solo e soprattutto non tanto nei 17 punti quanto chiaramente nel posto in classifica: da quart’ultimo (per la prima volta da ottobre a domenica dopo lo 0-0 contro il Parma) a ottavo il salto è enorme, con annessi e connessi in tema di obiettivi e risparmio di pensieri, però quello è. Sarebbe a due punti dal Napoli settimo e a poco meno di tre (di algoritmo che calcola i decimali si tratta) dalla Roma sesta, quindi in piena corsa per la un volta amata Conference League che adesso tutti non vedono l’ora di abbandonare. Se non basta, ecco un altro effetto della “classifica attesa”: a nessuna delle squadre mancano così tanti punti come alla Fiorentina. Dietro ci sono Pisa e Verona (non a caso due formazioni che lottano per non retrocedere) con 14 punti in difetto, poi tutte le altre con margini più ridotti di segno meno fino a qualcuna che ha addirittura saldo positivo.
A proposito di saldo (negativo): sapete chi è la squadra maggiormente in deficit tra gol realizzati e gol attesi? Esatto. La Fiorentina ha il 12° attacco a pari merito con il Cagliari (30 reti), che non è nemmeno record “disprezzabile” considerando la posizione di classifica, ma dovrebbe avere addirittura il sesto migliore con 42,5 gol all’attivo (vedi sopra alla voce algoritmo). Sottolineato che nessuna squadra nemmeno si avvicina al -12,5 di quella di Vanoli in questo specifico riferimento (Pisa -7,69 a seguire, poi su su a risalire fino ai saldi positivi di molte formazioni), tra 28 gol e 42,5 in 28 giornate finora disputate c’è una discrepanza di un gol ogni due partite che avrebbe spostato nettamente il rendimento di De Gea e compagni, al punto da proiettarli in zona Conference League e dintorni. E siccome gol chiama attaccanti, e viceversa, ai vertici della speciale graduatoria del “se i tiri fossero stati più precisi” ecco Moise Kean, con 95 dietro soltanto a Nico Paz (96) per conclusioni tentate, ma nettamente primo per expected-gol: 14,38 contro 8 reali con un -6,38 che stacca nettamente il secondo (David della Juventus -3,19) e ancora di più il terzo che è Roberto Piccoli a quota 2 nella classifica marcatori vera e a “quasi” 5 (4,82) in quella “se”. Insieme, mancano 9 gol dai due centravanti che avrebbero fatto tanto comodo alla Fiorentina: ma il tempo per recuperare c’è ed è il tempo che conta. Lo scrive il Corriere dello Sport.