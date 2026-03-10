Corriere dello Sport: “Mancano 12 gol, la Fiorentina con 17 punti in più sarebbe in corsa per la Conference”

Al la Fiorentina mancano 17 punti in classifica perché le mancano 12 gol, di cui 9… abbondanti sarebbero dovuti arrivare da Kean e Piccoli che sono appunto gli attaccanti chiamati a segnare: sembra un giro contorto per arrivare al dato che è sotto gli occhi di tutti, mentre invece è l’efficace linearità dei numeri espressi da un algoritmo che metterebbe la squadra viola in una posizione ben diversa, con altre prospettive e nessuna preoccupazione. Metterebbe.

La realtà è viceversa quella che è ormai da sette mesi, nonostante due allenatori si siano alternati in panchina e tredici giocatori tra acquisti e cessioni abbiano movimentato gli spogliatoi del Viola Park a gennaio. Anzi, proprio mescolando tutto questo, la Fiorentina non dovrebbe avere 25 punti frutto di 5 vittorie e 10 pareggi (impressionanti le 13 sconfitte), bensì 42, con la differenza non solo e soprattutto non tanto nei 17 punti quanto chiaramente nel posto in classifica: da quart’ultimo (per la prima volta da ottobre a domenica dopo lo 0-0 contro il Parma) a ottavo il salto è enorme, con annessi e connessi in tema di obiettivi e risparmio di pensieri, però quello è. Sarebbe a due punti dal Napoli settimo e a poco meno di tre (di algoritmo che calcola i decimali si tratta) dalla Roma sesta, quindi in piena corsa per la un volta amata Conference League che adesso tutti non vedono l’ora di abbandonare. Se non basta, ecco un altro effetto della “classifica attesa”: a nessuna delle squadre mancano così tanti punti come alla Fiorentina. Dietro ci sono Pisa e Verona (non a caso due formazioni che lottano per non retrocedere) con 14 punti in difetto, poi tutte le altre con margini più ridotti di segno meno fino a qualcuna che ha addirittura saldo positivo.