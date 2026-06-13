Corriere dello Sport: "Loro Ciuffenna, il paese si stringe per Lorenzo, nel nome di Ciccio Rialti"

Bella iniziativa quella del paese di Loro Ciuffenna, nell'aretino. L'intero incasso sarà devoluto in beneficienza al ragazzo malato di leucemia.

Un paese in festa per qualcosa che sa di buono, di bello, di giusto. Qualcosa che ci restituisce dei valori che questo mondo ha perso per strada. Stasera a Loro Ciuffenna, dalla piazza Matteotti, dove ha sede il municipio, si snoderà per le stradine medievali di un borgo incantato un serpentone fatto di tavoli e tovaglie intorno alle quali si siederanno 700 persone. Una grande cena che porterà a un incasso di migliaia di euro, incasso che sarà devoluto in beneficenza a Lorenzo, un ragazzo di 14 anni del Valdarno colpito da piccolo da una forma rara di leucemia che gli impedisce di camminare.

I soldi aiuteranno la famiglia in vista di una delicata operazione a Varsavia. Loro Ciuffenna è in provincia di Arezzo, poco più di cinquemila abitanti e un’amministrazione comunale sensibile a iniziative del genere. L’idea e l’organizzazione sono di un gruppo di ragazzi che da anni si riuniscono per dare una mano a chi ne ha bisogno, ragazzi che tifano Fiorentina: il Gruppo Valdarno, l’Associazione Solo Viola e la Fondazione Alice Benvenuti. Ma questa serata riguarda anche noi del Corriere dello Sport-Stadio. Ci riguarda perchè questi ragazzi (ora un po’ attempati) erano grandi amici di Alessandro Rialti, il nostro Ciccio. Molti di loro hanno frequentato la vecchia redazione di Firenze in via Carnesecchi e questa festa, perché di festa si tratta, avrà come momento centrale il ricordo di quel fantastico cronista fiorentino.

Il paese è tappezzato di foto di Rialti e sono state confezionate le magliette con la sua immagine. La cena inizierà intorno alle 20.30, ma alle 19 gli amici e i colleghi di Ciccio si ritroveranno in piazza per raccontare cosa ha rappresentato nella storia della Fiorentina. Verrà trasmesso un video molto bello di Claudio Ranieri e interverranno in videochiamata Cesare Prandelli e Beppe Iachini, legati a Sandro da stima e amicizia. Poi arrosto per tutti. Ciccio avrebbe gradito soprattutto questa seconda parte della serata.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

