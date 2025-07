Corriere dello Sport: “L’entourage di Mandragora chiede più garanzie. Ipotesi rinnovo fino al 2029 con opzione”

Proseguono, fitti, gli aggiornamenti tra i procuratori di Rolando Mandragora e la Fiorentina. Le parti si incontreranno a stretto giro di posta per dare una svolta decisiva alla trattativa per il rinnovo del classe 1997. Nel frattempo ci sono stati dei nuovi contatti telefonici ieri pomeriggio: si lavora nella direzione di prolungare il contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. L’entourage di Mandragora chiede più garanzie economiche possibili, la dirigenza viola farà ogni sforzo per accontentare il calciatore per cui poche settimane fa è stata rifiutata un’offerta ufficiale del Real Betis (che comunque resta alla finestra). Lo riporta il Corriere dello Sport.