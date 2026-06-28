Corriere dello Sport: "L'arrivo di Viery cambia le gerarchie in difesa. Ipotesi prestito per Comuzzo"

Viery ha stravolto le gerarchie dietro. Ranieri e Pongracic potrebbero rimanere, Comuzzo sarebbe il più indiziato a lasciare, anche a titolo temporaneo.

FIRENZE - Viery è in partenza: nelle prossime ore il primo colpo del mercato della Fiorentina volerà dal Brasile all'Italia, con visite mediche previste domani a Roma. Un'operazione da 15 milioni di euro più 2 di bonus, cifre che ne fanno il difensore più costoso della storia viola. Un acquisto voluto fortemente dal ds Paratici, che ha forzato la mano e rilanciato prima che le big (Newcastle e Manchester United su tutte) si presentassero al tavolo.

NUOVE GERARCHIE. Una dimostrazione di forza e di ambizione, messaggio rivolto anche alla squadra e ai colleghi di Viery; con il suo ingresso le gerarchie del pacchetto arretrato sono destinate a cambiare. La società sta riflettendo sui tre centrali che ha già in rosa: Pongracic, Ranieri e Comuzzo. In accordo con Grosso, sembra sicura di puntare sui primi due (di incedibili in questo momento non ce ne sono al Viola Park), per Comuzzo si potrebbe aprire un'altra strada. Nella conferenza stampa dello scorso 18 giugno Paratici aveva parlato così del classe 2005: «Si tratta di un giocatore molto importante per la Fiorentina, giovane, italiano e viene dal nostro settore giovanile e avremo cura di lui, il che significa fargli fare il percorso migliore». Un percorso che potrebbe prevedere un prestito. Nonostante le oltre 90 presenze in prima squadra e i 21 anni già compiuti, la Fiorentina pensa a una cessione a titolo temporaneo, anche perché la separazione definitiva per un calciatore che fino a un anno fa valeva oltre 30 milioni (come le offerte di Napoli, a gennaio 2025, e Al-Hilal, la scorsa estate) e che adesso può valere la metà è altamente sconsigliabile. Idee e gerarchie che si formeranno concretamente nei primi quindici giorni di luglio, con l'inizio del ritiro al Viola Park, a cui dovrebbero partecipare anche Valentini e Moreno, entrambi difensori, entrambi argentini Under 25 ed entrambi destinati a lasciare Firenze, stavolta a titolo definitivo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport