Corriere dello Sport: “Lang resta il sogno della Fiorentina. Per il Napoli al momento è incedibile”
Il Napoli se dovesse cambiare idea, non lo cederebbe di certo per 10 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2026 09:26
Segnato di rosso in quei piani c'è Noa Lang, esterno offensivo olandese di ritorno al Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Rapido, estroso e di una cifra tecnica sopraffina, l'attaccante olandese è perfetto per l'idea di gioco di Grosso e stuzzica i dirigenti viola con la prospettiva di affiancarlo a Kean per formare un tridente da sogno. Ma è obiettivo complicato, complicatissimo: il Napoli in questo momento non lo ritiene cedibile e, se dovesse cambiare idea, non lo cederebbe certo per dieci milioni – cifra non a caso, quella stabilita tra Burnley e Fiorentina per Koleosho. Solo un sogno, per ora. Lo riporta il Corriere dello Sport.