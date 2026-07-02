Corriere dello Sport: “Lang resta il sogno della Fiorentina. Per il Napoli al momento è incedibile”

Il Napoli se dovesse cambiare idea, non lo cederebbe di certo per 10 milioni

Segnato di rosso in quei piani c'è Noa Lang, esterno offensivo olandese di ritorno al Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Rapido, estroso e di una cifra tecnica sopraffina, l'attaccante olandese è perfetto per l'idea di gioco di Grosso e stuzzica i dirigenti viola con la prospettiva di affiancarlo a Kean per formare un tridente da sogno. Ma è obiettivo complicato, complicatissimo: il Napoli in questo momento non lo ritiene cedibile e, se dovesse cambiare idea, non lo cederebbe certo per dieci milioni – cifra non a caso, quella stabilita tra Burnley e Fiorentina per Koleosho. Solo un sogno, per ora. Lo riporta il Corriere dello Sport.