Tenuta atletica Corriere dello Sport: "La viola ha polmoni e gambe. I duri allenamenti della pausa precedente sono serviti"

La sosta precedente ha dato i suoi frutti: la squadra mostra una condizione atletica discreta e risposte positive dal punto di vista fisico in campo

È forse l'indicatore che punta più in alto alla voce Fiorentina, combinazione buona se non ottima di due componenti che spesso fanno spesso la differenza e sono in grado di spostare i risultati in un senso o nell'altro. Morale, fiducia e consapevolezza, insomma tutto quello che fa testa libera dai pensieri cattivi, sono stati rafforzati dalla vittoria contro il Sassuolo e dai pareggi con Atalanta e Juventus nel trittico di segno più, in cui la squadra viola ha dimostrato di reggere il colpo e di ribatterlo, di saper soffrire e di imporsi: adesso la Fiorentina sa di poter giocarsela alla pari con qualsiasi avversario, perché in possesso di un'identità e di una consapevolezza che prima non aveva.

E il merito è anche di polmoni e gambe, in questo caso frutto dei tanti, duri e specifici allenamenti svolti nella pausa precedente (ben quindici spalmati nelle tre settimane di stop), quando Vanoli ha fatto ricorso anche alle doppie sedute tra mattina e pomeriggio come si fa in preparazione per aumentare forza, resistenza e velocità. I finali di partita all'attacco a Reggio Emilia e contro la Juventus, nella ricerca del risultato pieno non solo con i nuovi entrati, dicono che la Fiorentina sta molto bene mentalmente e sotto il profilo atletico.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport