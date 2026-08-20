Corriere dello Sport: "La Roma chiede 35 milioni per Soulé, il giocatore non apre alla Fiorentina"
Difficile arrivare all'argentino
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 09:30
Per le corsie esterne d’attacco, oltre a Poku del Leverkusen, la Fiorentina valuta altri candidati. Sullo sfondo rimane il classe 2003 della Roma, Matias Soulé, che però risulta complicato per le pretese della controparte (almeno 35 milioni) e per la resistenza dello stesso argentino. Lo riporta il Corriere dello Sport.