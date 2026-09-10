Corriere dello Sport: "La prima sfida di Vanoli sarà far rendere al meglio Mastantuono e Goncalves"

Il mister dovrà cercare un sistema per sistemare correttamente le due stelle viola, cercando anche capire che centravanti affiancargli.

REBUS. Al di là dell'inevitabile impostazione a quattro dietro, ci sarà da costruire un accenno di gioco mai intravisto nelle tre settimane di impegni ufficiali con Grosso. La prima sfida per Vanoli, già a partire da Venezia, sarà trovare un sistema in cui le due potenziali stelle, Mastantuono e Goncalves, possano avere cittadinanza, cercando anche di capire quale dei due centravanti, Beto o Pellegrino, possa sposarsi meglio con loro.



SQUADRA E OBIETTIVI. «Da grandi poteri derivano grandi responsabilità». La frase culto di Spiderman si appiccica bene addosso anche a questo Vanoli-bis, visto che il valore della rosa è cresciuto. La prima volta il tecnico varesotto era arrivato sbuffando, urlando e sbattendo i pugni, atteggiamento inevitabile per la situazione da Sos, ma adesso l'approccio dovrà essere diverso. C'è tempo, non tanto ma un po' di più rispetto a quando si è insediato per la prima volta al Viola Park.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport



