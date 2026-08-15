Corriere dello Sport: "La pista Thorstvedt si è complicata. I viola non hanno ancora formulato un offerta al Sassuolo"

E' da inizio mercato che si parla di questa trattativa. Il Corriere dello Sport parla anche delle contropartite tecniche per sbloccare l'operazione.

Si è complicata la pista Kristian Thorstvedt. O come minimo non ha fatto alcun passo in avanti significativo. La Fiorentina traccheggia, pur avendo un accordo di massima con il centrocampista che piace in particolar modo a Fabio Grosso. Il norvegese giocherebbe volentieri a Firenze, dove firmerebbe un contratto fino al 2031. Tuttavia la dirigenza viola non ha ancora formulato un’offerta ufficiale al Sassuolo, che da parte sua continua a chiedere 15 milioni di euro con la possibilità di diminuire la cifra inserendo una contropartita tecnica nell'operazione.

LE CESSIONI. Oltretutto alla Fiorentina converrebbe girare ai neroverdi un centrocampista come Marco Brescianini, che ha riscosso il gradimento degli emiliani. La mediana di Fabio Grosso è decisamente ingolfata e ha bisogno di essere sfoltita quanto prima. Altro esubero su cui verrà fatta una riflessione è Giovanni Fabbian, per il quale tuttavia mancano gli acquirenti. Il lavoro che aspetta il direttore sportivo Fabio Paratici nelle prossime settimane riguarderà proprio le uscite, e forse sarà pure più complicato delle entrate. Anche perché il tempo stringe.



LE FASCE. A proposito di esuberi, la Fiorentina è ancora alle prese con le scadenze di Niccolò Fortini e Dodo. Il primo potrebbe essere proposto al Sassuolo per abbassare le pretese su Thorstvedt. Di sicuro c’è il Torino, che però non ha ancora rilanciato dopo la prima offerta da 5 milioni di euro presentata alla dirigenza viola, la quale ha chiesto 10 milioni. I procuratori di Fortini si sono mossi pure con Atalanta e Cagliari senza grande successo. Dodo è in cerca di una soluzione visto che il Napoli si è defilato con l'innesto del classe 2004 Costantino Favasuli.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport