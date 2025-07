Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole blindare Mandragora con un contratto fino al 2029”

È previsto a stretto giro di posta l’incontro per il rinnovo di Rolando Mandragora. Si parlerà di un contratto fino al 2029, con ingaggio adeguato. Le parti si confronteranno al Viola Park per raggiungere un accordo che soddisfi tutti. Il giocatore è pronto per legarsi a lungo alla Fiorentina, che adesso è convinta più che mai di blindarlo. Da giorni la società sta preparando l’offerta giusta da presentargli: ci siamo quasi. A breve il vertice durante il quale si scenderà nei dettagli. Lo scrive il Corriere dello Sport.