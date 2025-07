Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole alzare la clausola di Kean. Presto nuovo incontro”

Sensazioni positive al Viola Park per il rinnovo di Moise Kean. L’incontro di giovedì ha rasserenato le parti in causa. La distanza economica non è certo incolmabile, ma è necessario pazientare per permettere agli interlocutori di procedere per gradi. La base di partenza per il nuovo ingaggio dell’attaccante rimane di 4 milioni. Così come il rinnovo dovrebbe essere fino al 2030. Quanto alla clausola, si proverà ad aumentarne il valore consapevoli dell’impossibilità di eliminarla del tutto. Sta di fatto che è previsto un altro vertice nei prossimi giorni per approfondire ulteriormente la trattativa. C’è fiducia di poter arrivare a un accordo senza particolari paturnie. Lo scrive il Corriere dello Sport.