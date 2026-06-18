Corriere dello Sport: "La Fiorentina si muove sugli esterni. Kostic è un opzione a zero, è in scadenza"

Il mercato della Fiorentina è legato soprattutto alle corsie laterali, in entrata ed uscita. Harrison andrà via, per Solomon si attende il Tottenham.

Il mercato della Fiorentina è legato soprattutto alle corsie laterali, in entrata ed uscita. Oltre ai nomi fatti, e quindi partendo dai terzini, Joao Mario e Destiny Udogie, ma anche Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv e Adam Obert del Cagliari, torna a far gola l'occasione “a zero”, rappresentata da Filip Kostic, mancino nel mirino anche dell'Al Qadsiah e che dal 30 giugno vedrà scadere il suo contratto alla Juventus.



SULLE FASCE. Per quanto riguarda gli esterni alti Harrison è ormai il passato e Solomon rischia di diventarlo se Fabio Paratici non riuscirà ad avere uno sconto dal Tottenham rispetto ai 10 milioni che chiedono gli Spurs per il riscatto. Tra i profili monitorati per l'attacco rimangono vive le piste Volpato e Laurienté, anche se il Sassuolo chiede tanto (quasi 20 milioni per il primo, 25 per il secondo).

RIGENERARE. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, dopo le parole di oggi del Ds Paratici (conferenza alle ore 11 al Viola Park) e i primi faccia a faccia con Fabio Grosso, anche se qualche linea guida il nuovo tecnico l'ha già data: riguardano in particolare alcuni elementi della rosa reduci da un'annata negativa ma su cui il tecnico abruzzese conta molto, il riferimento va a Pietro Comuzzo ma anche a Giovanni Fabbian, appena riscattato dal Bologna e difficilmente piazzabile sul mercato dopo un semestre per lui horror.

Lo riporta in edicola stamattina il Corriere dello Sport