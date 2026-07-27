Corriere dello Sport: "La Fiorentina si allena per il Watford. De Gea, Christensen e Kean lavorano a parte"

In campo mercoledì sera alle 20.30 italiane contro il Watford a Vicarage Road contro l'ex Bove. Venerdì il rientro in Italia.

Prosegue la tournée estiva della Fiorentina in Inghilterra. Ieri la squadra di Fabio Grosso si è spostata a Teddington, nel sud di Londra, presso il resort “The Lensbury” per sostenere la consueta seduta pomeridiana sotto gli occhi vigili del direttore tecnico Roberto Goretti. Presenti all'appello tutti i giocatori, eccezion fatta per David De Gea, Oliver Christensen e Moise Kean: questi ultimi tre hanno seguito un programma di lavoro individuale, predisposto appositamente dallo staff tecnico per la gestione delle energie e della condizione atletica. Niente di grave o inaspettato, insomma.



IL PUNTO. Per il resto i viola continuano regolarmente la loro preparazione pre-campionato, metabolizzando sempre di più e al meglio le indicazioni tattiche del nuovo allenatore. La prossima e ultima amichevole prevista dal ritiro inglese, prima della gara illustre contro il Real Madrid, sarà quella di mercoledì sera contro il Watford. Alle 20:30 italiane (19:30 locali) Kean e compagni affronteranno gli Hornets al Vicarage Road. C'è grande curiosità per capire a che punto sia la squadra di Grosso. Ricordiamo che la Fiorentina concluderà la sua trasferta nel Regno Unito nella giornata di venerdì.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport